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Son dakika haber! Küçük Ömer'in ölümüne sebep olan sürücünün ifadesi şok etti: "Ben acemi sürücüyüm. Çocuğun otomobilin altında kaldığının farkında değilim" - Son Dakika

Son dakika haber! Küçük Ömer'in ölümüne sebep olan sürücünün ifadesi şok etti: "Ben acemi sürücüyüm. Çocuğun otomobilin altında kaldığının farkında değilim"

11.01.2022 20:48

Son dakika 3. sayfa haberi... Küçük Ömer'in ölümüne sebep olan sürücünün ifadesi şok etti: "Ben acemi sürücüyüm. Çocuğun otomobilin altında kaldığının farkında değilim" Geriye baba ve oğlunun bu fotoğrafı kaldı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, elinden tuttuğu dedesiyle ekmek almaya giderken otomobilin altında kalan Ömer...

Küçük Ömer'in ölümüne sebep olan sürücünün ifadesi şok etti: "Ben acemi sürücüyüm. Çocuğun otomobilin altında kaldığının farkında değilim"

Geriye baba ve oğlunun bu fotoğrafı kaldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, elinden tuttuğu dedesiyle ekmek almaya giderken otomobilin altında kalan Ömer Faruk Gündoğdu'dan geriye, bir süre önce babası Güven Gündoğdu ile birlikte çekildiği fotoğraf kaldı. Kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü Fatma V. (45), "Ben acemi sürücüyüm. Otomobili birkaç kez kullandım. Çocuğun otomobilin altında kaldığının farkında değilim" dedi.

Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak üzerinde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, Fatma V.'nin kullandığı 43 RR 662 plakalı otomobil, elinden tuttuğu torunu Ömer Faruk ile ekmek almak için yolun karşısına geçen Abdurrahman Gündoğdu'ya çarptı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kazada, Abdurrahman Gündoğdu hafif yaralanırken, Ömer Faruk Gündoğdu otomobilin altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın altından çıkarılan Ömer Faruk Gündoğdu'yu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan çocuk kurtarılamadı. Acı haberi alan Beyhan ve Güven Gündoğdu çifti fenalık geçirirken, tek çocukları olan Ömer Faruk'tan ise geriye, bir süre önce babası ile çekilen fotoğrafı kaldı.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Fatma V., verdiği ifadesinde, "Ben acemi sürücüyüm. Aracı sadece birkaç kez kullandım. Heyecan yaptım. Kaza anında otomobili durduramadım. Çocuğun aracın altında kaldığını fark etmedim. Üzgünüm. Kazayı bilerek ve isteyerek yapmadım" dedi.

Fatma V, 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan adliyeye çıkarıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Son dakika haber! Küçük Ömer'in ölümüne sebep olan sürücünün ifadesi şok etti: Ben acemi sürücüyüm. Çocuğun otomobilin altında kaldığının farkında değilim
Son dakika haber! Küçük Ömer'in ölümüne sebep olan sürücünün ifadesi şok etti: Ben acemi sürücüyüm. Çocuğun otomobilin altında kaldığının farkında değilim
Son dakika haber! Küçük Ömer'in ölümüne sebep olan sürücünün ifadesi şok etti: Ben acemi sürücüyüm. Çocuğun otomobilin altında kaldığının farkında değilim

YORUMLAR
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Münir Karaloğlu, Gündoğdu, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Küçük Ömer'in ölümüne sebep olan sürücünün ifadesi şok etti: 'Ben acemi sürücüyüm. Çocuğun otomobilin altında kaldığının farkında değilim' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Küçük Ömer'in ölümüne sebep olan sürücünün ifadesi şok etti: "Ben acemi sürücüyüm. Çocuğun otomobilin altında kaldığının farkında değilim" - Son Dakika
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