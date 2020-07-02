Son dakika haber! Küçük Yusuf son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Eskişehir'de, iki gün önce kaybolan ve sabah saatlerinde sulama kanalında cesedi bulunan 10 yaşındaki Yusuf Gurubi son yolculuğuna uğurlanırken, acılı baba Muhabbed Gurubi gözyaşlarına boğuldu.
Eskişehir'de, iki gün önce kaybolan ve sabah saatlerinde sulama kanalında cesedi bulunan 10 yaşındaki Yusuf Gurubi son yolculuğuna uğurlanırken, acılı baba Muhabbed Gurubi gözyaşlarına boğuldu.
Eskişehir'de kaybolduktan 41 saat sonra sulama kanalında cansız bedeni bulunan Iraklı Yusuf Gurubi'nin cenazesi Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morgundaki işlemlerinin ardından Şirintepe Mahallesindeki Yayla Camii'ne getirildi. Küçük Yusuf'un cenaze törenine baba Muhammed Gurubi'nin yanı sıra komşuları katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Gurubi, oğlunun tabutunun başında uzun süre durduktan sonra taziyeleri kabul etti. Oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğulan babayı komşuları teselli etmeye çalıştı. Küçük Yusuf'un cenazesi kılınan ikindi namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan cenazeye katılanlar Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:57 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Küçük Yusuf son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika 00:08 Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti 23:57 İş makinesine çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan sağ çıktı 23:49 18 yıldır haber alınamayan genç kızın kaybolduğu yerde yapılan kazıda kemik parçaları bulundu 23:38 Dönemin belediye başkanı Karamollaoğlu'ndan "Madımak sizi utandırmıyor mu?" sorusuna yanıt 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı 21:39 Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:55 ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde 18:52 Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali'den vatandaşlara uyarı geldi: Tedbirli olun 17:59 Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı 17:07 Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı