Son dakika haber: KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NDE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGADA 20 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haber: KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NDE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGADA 20 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

28.03.2022 12:49
Son dakika haber: KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NDE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGADA 20 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gelen son dakika haberine göre KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltında tutulan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de  4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada gözaltında tutulan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler yeni bir saldırı ihtimaline karşılık zırhlı araçlara bindirilerek Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi. Yapılan polis soruşturmasında şüpheliler arasında bulunan Beşir K.'nın olayda hayatını kaybeden 4 kişiyi öldüren kişi olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece Adliyesi otoparkında meydana gelen olayda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayla ilgili 20 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılıktan ek gözetim izni alınan şüpheliler 4 gün boyunca Cinayet Büro Amirliğinde sorgulandı. Polis soruşturması sonucunda lokantacılık yapan birinci grup ile otopark ve yıkamacılık yapan ikinci grubun 8 Kasım tarihinde yine silahlı bir kavgaya karıştıkları ve aralarında bir husumet olduğu belirlenmişti. Zaman içinde büyüyen husumet sonucu Kasım ayındaki olayın davasıyla ilgili adliyeye gelen iki grup arasında yeniden başlayan kavga sırasında silahlar çekildiği tespit edildi. Birinci grup içinde yer alan Beşir K.'nın açtığı ateş sonucu 4 kişiyi öldürdüğü belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün yeni bir saldırı ihtimaline karşılık zırhlı araçlara bindirilerek Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri


- İstanbul
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Küçükçekmece, Saldırı, Cinayet, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NDE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGADA 20 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NDE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGADA 20 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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