Son dakika haber... KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ ÖNÜNDE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ÇATIŞMA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber... KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ ÖNÜNDE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ÇATIŞMA KAMERADA

25.03.2022 21:55

Son dakika haberler: KÜÇÜKÇEKMECE Adalet Sarayı önünde 4 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE Adalet Sarayı önünde 4 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde dün saat 16.30 sıralarında duruşma sonrası iki taraf arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmada 4 kişi hayatını kaybetti. Çatışma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde pompalı tüfekli bir kişinin kavgadan dolayı yere düşen kişilere ateş açtığı görülüyor. Silah sesleri ile etraftakilerin panikler kaçtığı o anlar da görüntülere yansıyor.

Son dakika haber... KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ ÖNÜNDE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ÇATIŞMA KAMERADA
Son dakika haber... KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ ÖNÜNDE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ÇATIŞMA KAMERADA
Son dakika haber... KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ ÖNÜNDE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ÇATIŞMA KAMERADA

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ ÖNÜNDE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ÇATIŞMA KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ ÖNÜNDE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ÇATIŞMA KAMERADA - Son Dakika
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