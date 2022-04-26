Küçükçekmece'de babasını öldüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de babasını öldüren şüpheli yakalandı

26.04.2022 15:47
Küçükçekmece'de babasını öldüren şüpheli yakalandı

KÜÇÜKÇEKMECE'de ailesine bakmadığı ve annesine şiddet uyguladığı için tartıştığı babası Rüstem Dulkadır'i (54) bıçaklayarak öldüren Harun D.(20) polis tarafından yakalandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de ailesine bakmadığı ve  annesine şiddet uyguladığı için tartıştığı babası Rüstem Dulkadır'i (54) bıçaklayarak öldüren Harun D.(20) polis tarafından yakalandı.

Küçükçekmece, Kemalpaşa Mahallesinde 25 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen olayda elektrikçilik yaptığı öğrenilen şüpheli Rüstem Dulkadır, ağır yaralı olarak bulunarak hastaneye kaldırıldı. Bıçaklandığı tespit edilen Rüstem Dulkadır tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda cinayet anının bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde bir kişinin Rüstem Dulkadır'ı önce tartakladığı daha sonra bıçaklayarak kaçtığı görüldü.Polis, şüphelinin kimliğini tespit etmeye çalışırken, görüntülerdeki kişinin Rüstem Dulkadır'ın öz oğlu olduğu ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine harekete geçen polis Küçükçekmece'de saklanan Harun D.'yi gözaltına aldı. Motokuryelik yapan Harun D. babasını öldürdüğünü itiraf etti. Şüpheli Harun D.'nin ifadesinde babasının eve bakmadığını, zaman zaman kendisine ve annesine şiddet uyguladığını söyledi. Olay sırasında alkollü olan babasıyla bu nedenle tartıştıklarını anlatan Harun D., kendisine saldırıp dövmek isteyen babasını korkutmak için elindeki bıçağı birkaç kez salladığını amacının öldürmek olmadığını söylediği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Harun D., adliyeye sevk edildi.


Küçükçekmece'de babasını öldüren şüpheli yakalandı
Küçükçekmece'de babasını öldüren şüpheli yakalandı
Küçükçekmece'de babasını öldüren şüpheli yakalandı
Küçükçekmece'de babasını öldüren şüpheli yakalandı
Küçükçekmece'de babasını öldüren şüpheli yakalandı
YORUMLAR
500
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Küçükçekmece, Cinayet, Nisan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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