KÜÇÜKÇEKMECE'DE BARİYERE ÇARPIP KAMYONUN ALTINA DÜŞEN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda bariyerlere çarptıktan sonra kamyonun altında kalan motosikletli Okan Öztürk (32) hayatını kaybetti.

Kaza saat 15.30 sırasında D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkii, Topkapı istikametinde yaşandı. 32 yaşındaki motokurye Okan Öztürk, bariyerlere çarptıktan sonra, 74 AAT 422 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden motokurye sürücü Okan Öztürk'ün yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Öztürk'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kamyon şoförü Serdar Çağlar ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle D100 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

"EVİNE EKMEK GÖTÜRMEK İÇİN BU İŞİ YAPIYOR"

Okan Öztürk'ün arkadaşı Yalçın Zilif, "Evine ekmek götürmek için bu işi yapıyor. Bu iş hızlı iletişim için yapılan bir iş. Biraz daha hak verilmesini istiyoruz" dedi. Mürsel Avcı, "Bilerek sıkıştırmış arkadaşların tanımı. Görenler var. O da bariyerlere vurup altında giriyor. Biz ekmek parası için kar, kış koşuyoruz. Tüm sürücülere söylüyorum. Lütfen biraz daha dikkatli olalım" dedi.