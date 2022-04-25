Son dakika haber... Küçükçekmece'de kaza oldu: Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü - Son Dakika
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Son dakika haber... Küçükçekmece'de kaza oldu: Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü

25.04.2022 13:45
Son dakika haber... Küçükçekmece'de kaza oldu: Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü

Son dakika haberi... Küçükçekmece'de seyir halindeki kamyon, emniyet şeridinde duran içinde kimyasal madde bulunan bidonları taşıyan kamyona çarptı.

Küçükçekmece'de seyir halindeki kamyon, emniyet şeridinde duran içinde kimyasal madde bulunan bidonları taşıyan kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kimyasal madde taşıyan kamyon metrelerce sürüklenirken, yüzlerce litre madde ise otoyola döküldü.

Kaza saat 12.00 sıralarında Avrupa Otoyolu Tema İstanbul Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Aygün kontrolündeki 34 JC 4858 plakalı kamyon kontrolden çıkınca, emniyet şeridinde bekleyen Basar Şabuldak kontrolündeki kimyasal madde polyol yüklü 34 GT 5394 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kimyasal yüklü kamyon metrelerce sürüklenirken, kasasında içinde toplam 3.5 ton kimyasal madde dolu olan 4 bidon otoyola savruldu. Bidonlar zarar görünce yüzlerce litreler kimyasal madde yola döküldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Özel kıyafet giyen ekipler kimyasal madde sızdıran bidonları kapattı. Kaza nedeni ile otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kimyasal maddenin temizlendiği öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan araçlar ve yola dökülen kimyasal madde havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Son dakika haber... Küçükçekmece'de kaza oldu: Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
Son dakika haber... Küçükçekmece'de kaza oldu: Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
Son dakika haber... Küçükçekmece'de kaza oldu: Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
Son dakika haber... Küçükçekmece'de kaza oldu: Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
Son dakika haber... Küçükçekmece'de kaza oldu: Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
Son dakika haber... Küçükçekmece'de kaza oldu: Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
Son dakika haber... Küçükçekmece'de kaza oldu: Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
Son dakika haber... Küçükçekmece'de kaza oldu: Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
Son dakika haber... Küçükçekmece'de kaza oldu: Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
Son dakika haber... Küçükçekmece'de kaza oldu: Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü

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Küçükçekmece'de 2 kamyon karıştığı kaza Avrupa Otoyolu'nda yoğunluğa neden oldu Küçükçekmece'de 2 kamyon karıştığı kaza Avrupa Otoyolu'nda yoğunluğa neden oldu

Küçükçekmece, Kimyasal, İstanbul, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Küçükçekmece'de kaza oldu: Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Küçükçekmece'de kaza oldu: Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü - Son Dakika
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