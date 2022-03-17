Son dakika haberi... Küçükçekmece'de liseli kızların kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Küçükçekmece'de liseli kızların kavgası kamerada

17.03.2022 10:07

Son dakika haber: Küçükçekmece'de liseli kızların kavgası kameradaİSTANBUL Küçükçekmece'de okul çıkışında liseli kızlar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Küçükçekmece'de liseli kızların kavgası kamerada

İSTANBUL Küçükçekmece'de okul çıkışında liseli kızlar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirlerine yumruk atan kızları vatandaşlar güçlükle ayırırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Mart Salı günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi'ndeki bir lisede okuyan bir grup öğrenci arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki gruptan oluşan kız öğrenciler arasında sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kızlardan ikisi, önce birbirlerinin saçını çekmeye başladı ardından birbirlerini yumrukladı. Yoldan geçen veliler ile esnaf kavgayı ayırmaya çalıştı ancak kızları birbirlerine yumruk atmaya devam etti. Taraflar bir süre sonra veliler ile esnafın yardımıyla ayrıldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmazken, kızların saç başa ve yumruk yumruğa kavgası bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Son dakika haberi... Küçükçekmece'de liseli kızların kavgası kamerada
Son dakika haberi... Küçükçekmece'de liseli kızların kavgası kamerada
Son dakika haberi... Küçükçekmece'de liseli kızların kavgası kamerada
Son dakika haberi... Küçükçekmece'de liseli kızların kavgası kamerada
Son dakika haberi... Küçükçekmece'de liseli kızların kavgası kamerada

YORUMLAR
500
Son dakika... Şehrin göbeğinde yaşlıların kavgası kamerada Son dakika... Şehrin göbeğinde yaşlıların kavgası kamerada Son dakika haberi | Liselilerin hedefi Houston, robotlarının adı 'Houston Hornet' Son dakika haberi | Liselilerin hedefi Houston, robotlarının adı 'Houston Hornet'

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Küçükçekmece'de liseli kızların kavgası kamerada - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi: 14,69
11:05 Balıkçıdan hırsıza serzeniş: İsteseydi verirdik, çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın
11:05 Maliyetleri değerinden fazla! 50 kuruş 3 katına, 1 kuruş 55 katı fiyatına üretilebiliyor
11:03 Vladimir Putin'den yurt dışında yaşayan Ruslara sert tepki: Böyleleri annelerini de satar
10:59 Tiryakileri üzecek haber: 2 dolara sabitlemek istiyorlar, sigara fiyatları 30 lirayı geçebilir!
10:56 UNİCEF açıkladı: Ukrayna'daki savaşta her 1 saniyede bir çocuk mülteci oluyor
10:36 Yeni araştırma: Toplumun yüzde 71'i sahip olduklarını bile kaybetmekten, yüzde 64'ü asgari ihtiyaçlarına bile ulaşamamaktan korkuyor
10:35 Rus ordusu, ekmek sırası bekleyen sivilleri vurdu! 13 kişi yaşamını yitirdi
10:32 Telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı!
10:29 Akaryakıtta indirim devam ediyor! Benzin 18, motorin 19 liralara düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 11:20:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Küçükçekmece'de liseli kızların kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement