Son dakika! Küçükçekmece'de otelin çamaşırhanesinde korkutan yangın - Son Dakika

Küçükçekmece'de otelin çamaşırhanesinde korkutan yangın

Çamaşırhanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde 4 katlı bir otelin çamaşırhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin çamaşırhane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede diğer makinelere sıçradı. Alt kattan dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın nedeniyle otelde kısa süreli panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı yangında iki tane çamaşır makinesi kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni itfaiyenin incelemesinin ardından belli olacak. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın hakkında konuşan çevredeki Sertaç Yıldırım isimli vatandaş, "Otelin çamaşırhanesinde yangın çıktı. iki tane çamaşır makinesi yandı. 112 Acil Servise haber verildi ve itfaiye gelip söndürdü. Yaralı yok" diye konuştu.