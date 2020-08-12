Son dakika haber | Küçükçekmece'de tekstil atölyesine silahlı saldırı: 2 yaralı
Son dakika haberlerine göre KÜÇÜKÇEKMECE'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir otomobille tekstil atölyesine gelerek rastgele ateş açtı, atölyesinde çalıştığı öğrenilen iki kişi yaralandı.
KÜÇÜKÇEKMECE'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir otomobille tekstil atölyesine gelerek rastgele ateş açtı, atölyesinde çalıştığı öğrenilen iki kişi yaralandı.
Olay saat 15.00 sıralarında İnönü Mahallesi Oral Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir otomobille sokak üzerinde bulunan tekstil atölyesine gelerek silahla rastgele ateş etmeye başladı. O sırada tekstil atölyesinde çalışan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Biri karnından diğeri bacağından yaralı iki kişi, çevredeki araçlara bindirilerek hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağa şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerde olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 16:40
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Küçükçekmece'de tekstil atölyesine silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Hakkari'de hava destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz Türkiye'den, Yunanistan'a destek veren İsrail'e sert tepki: Bozacının şahidi şıracı Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı Miçotakis, Türkiye gerginliğiyle ilgili "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı Son Dakika: Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzaladı 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı