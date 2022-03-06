Son dakika haber | Küçükçekmece'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Küçükçekmece'de trafik kazası: 3 yaralı

06.03.2022 14:05
Son dakika haber | Küçükçekmece'de trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Küçükçekmece E-5'te ilerleyen bir sürücü önce bir araca, ardından bariyerlere çarpıp kaza yaptı.

Küçükçekmece E-5'te ilerleyen bir sürücü önce bir araca, ardından bariyerlere çarpıp kaza yaptı. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, Küçükçekmece E-5 karayolu Cevizlibağ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Sabri Öztürk idaresindeki 34 BZS 909 plakalı araç, önce 34 BIS 941 plakalı araca çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Öztürk, ardından bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Sabri Öztürk, eşi ve çocuğuna sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ilk müdahalesi yapıldı. Polis ekipleri E-5 üzerinde güvenlik çemberi oluşturdu. Trafik yoğunlaşırken araç trafiği kontrollü şekilde ekipler tarafından sağlandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, aracın çekilmesiyle yol trafiğe yeniden açıldı. - İSTANBUL

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Küçükçekmece, Cevizlibağ, Kaza, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Küçükçekmece'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Küçükçekmece'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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