Son dakika haber: Küçükçekmece'deki balık ölümleri - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece Gölü'nde kıyıya vuran balıklara ilişkin laboratuvarda incelenmek üzere sudan numune aldı.

Gölde çeşitli balık türleri ve atıkların kıyıya vurması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması başlatmıştı.

İhbarlar ve kötü koku nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çevre denetim ekipleri inceleme yapmak üzere göle geldi.

Gölden numune alan ekipler, kirliliğin kaynağını belirlemek ve inceleme yapmak üzere örnekleri laboratuvara götürdü.

Kıyıdaki kayalıklar arasında çok sayıda balık ölüsü görülürken, vatandaşlar kötü koku ve balık ölümlerinden şikayet etti.