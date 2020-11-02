Kudüs'te Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi - Son Dakika

Kudüs'te Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi

02.11.2020 22:53

Filistinliler, Batı Kudüs'teki Fransa Başkonsolosluğu önünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı sözleri ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayınlanması protesto edildi.

Filistinliler, Batı Kudüs'teki Fransa Başkonsolosluğu önünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı sözleri ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayınlanması protesto edildi.

Başkonsolosluk önünde toplanan Filistinliler, Fransa'da İslam'a yönelik hakaret içeren karikatürlere ve Macron'un bu karikatürleri savunmasına tepki gösterdi.

Gösteriye katılanlar, İngilizce, Arapça ve Fransızca dillerinde "Peygamberime Dokunma" yazılı dövizler taşırken, pankartlar arasındaki "Macron, Hazreti Muhammed'e saldırmayı bırak" ifadesi dikkati çekti.

Avukat Hamza Kattine, gösteride yaptığı konuşmada, "Tek bir şey söylüyoruz: Peygamberimiz kırmızı çizgimizdir. Ona dokunulmasını asla kabul etmiyoruz." dedi.

İslam'a yönelik hakaret içeren ifadeler nedeniyle özür dilenmesi gerektiğini belirten Kattine, "İvedilikle özür dilenmedikçe ve Müslümanların duygularına yönelik dil uzatanlar yargılanmadıkça herhangi bir ilişki kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemiş, daha sonra Al Jazeera'ya verdiği röportajda, Hazreti Peygamber'e hakaret içerikli karikatürler nedeniyle Müslümanların yaşadığı şoku anladığını ifade etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı, söz konusu karikatürlerin hükümeti değil, bağımsız bir gazeteyi temsil ettiğini belirtmişti.

Kudüs'te Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi
Kudüs'te Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi
Kudüs'te Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi
Kudüs'te Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi

Protesto, Fransa, Kudüs, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kudüs'te Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kırmızı kart gören Sinan Gümüş'ü sakinleştirmek için F.Bahçeli yönetici sahaya girdi İzmir Urla açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalyaspor Başkanı Öztürk: Abdullah Avcı ile görüşüyoruz Yeşilçam'ın "garson"u Orhan Çoban koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü
Bakan Koca'dan İstanbul için peş peşe kritik uyarılar: Çok dikkatli olmamız gerekiyor Bakan Koca'dan İstanbul için peş peşe kritik uyarılar: Çok dikkatli olmamız gerekiyor         
23:04
Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 7 kişi yaşamını yitirdi Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 7 kişi yaşamını yitirdi         
22:53
Kerimcan Durmaz hem depremin acısını hem de koronavirüsü unutup parti yapınca tepki çekti Kerimcan Durmaz hem depremin acısını hem de koronavirüsü unutup parti yapınca tepki çekti         
22:33
Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti         
21:56
Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası         
20:43
Son Dakika: İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 92'ye yükseldi Son Dakika: İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 92'ye yükseldi         
20:03
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi         
16:33
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok         
15:12
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti         
11:43
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 23:41:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kudüs'te Fransa ve Macron'un İslam karşıtlığı protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei