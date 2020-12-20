Son dakika haber... Kudüs'te Siyonizim karşıtı gösteriye polis müdahalesi - Son Dakika

Gösteri yürüyüşünden detaylar

Pankart detayları

Megafonla konuşan gösterici

Polisin göstericiyi gözaltına alması Batı Kudüs'ün Mea Shearim Mahallesi'nde toplanan Neturei Karta (Şehrin Muhafızları) hareketine mensup Ortodoks Yahudiler, İsrail Devleti ve Siyonizm'e karşı gösteri düzenledi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Siyonizm, Yahudileri temsil etmiyor." ve "İsrail Devleti, Yahudilerin felaketidir." yazılı dövizler taşıdı. Gösteriye müdahale eden polis, bir kişiyi gözaltına aldı.