Kula'da iki motosiklet kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kula'da iki motosiklet kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

19.07.2022 20:14

Kula'da iki motosiklet kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen 2 motosiklet kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kula'da iki motosiklet kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen 2 motosiklet kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kula'da meydana gelen ilk kaza, saat 18.15 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir yönüne seyreden ve kavşaktan şehir içine dönmek isteyen Anıl Keleş idaresindeki 45 RA 8598 plakalı ticari araca, aynı yönde seyreden Furkan Salcıidaresindeki 45 RA 5261 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü Furkan Salcı yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan annesi Emine Salcı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralıları ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Emine Salcı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yaralıların, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Diğer kaza ise 19.15 sıralarında Kula- Selendi eski yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selendi'den Kula istikametine seyir halinde olan Kaya Candanidaresindeki 67 EV 275 plakalı otomobile, aynı yönde seyir halinde olan Celal Topcanidaresindeki 45 RA 3781 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan Celal Topcanve eşi Şehri Topcanyaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Meydana gelen iki kazada yaralanan 1'i ağır 4 kişinin, ilk müdahaleleri Kula Devlet Hastanesi'nde yapılmasının ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Kazalar ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kula'da iki motosiklet kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kula'da iki motosiklet kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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