Son dakika haber... Kullanılan cerrahi maske ve eldivenlerin çevreye atılmaması uyarısı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kullanılan maske ve eldivenlerin çevreye atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, kent genelinde alınan tedbirler doğrultusunda, gündelik hayatta kullanımı artan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının uygun şekilde yönetiminin sağlanması noktasında çalışmaların titizlikle devam ettiği belirtildi.

Cerrahi maske ve eldivenlerin gelişigüzel biçimde çevreye atılmasının çevre kirliliğine sebep olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kullanılmış maske ve eldivenlerin bilinçsizce yerlere atılması, virüsü taşıyan kişinin başkalarına da virüs bulaştırması anlamına geliyor. Vatandaşlarımız ev ve iş yerlerinde kullandıkları maske ve eldiven atıkları, ağzı kapatılarak iç içe iki torbaya konularak, en az 72 saat süreyle insan temasından uzak bölümde bekletildikten sonra evsel atık olarak bertaraf edilebilir."