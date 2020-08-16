Son dakika haber | Kullanılmayan hamam ve AVM'de yangın (2)
Bir son dakika haberine göre 8 BİNA, HAMAM VE PALMİYE AĞAÇLARI YANDIAntalya'nın Serik ilçesinde yıllardır kullanılmayan turistik hamam ve alışveriş merkezinin bulunduğu bina ve çevresindeki ağaçlara sıçrayan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınabildi.
8 BİNA, HAMAM VE PALMİYE AĞAÇLARI YANDI
Antalya'nın Serik ilçesinde yıllardır kullanılmayan turistik hamam ve alışveriş merkezinin bulunduğu bina ve çevresindeki ağaçlara sıçrayan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınabildi. 15 yıl önce turizm amaçlı yapılan ancak 6 yıldır atıl vaziyetteki tesisteki yangın hasara neden oldu. Yangında 20 dönümlük alan içinde bulunan 8 bina ve hamam ile çok sayıda palmiye ağacı yandı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 18:04
Kaynak: DHA
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