Son dakika haber: Kulp'ta ambulanslar karda mahsur kaldı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kulp Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerince kar yağışı nedeniyle yolda kalan iki ambulans mahsur kaldıkları yerden çıkartılarak hastaneye ulaştırmaları sağlandı.
Kar yağışının etkili olduğu Kulp ilçesinde, iki farklı kırsal mahallede hasta ihbarına giden ambulansların karda kalmaları üzerine harekete geçen karla mücadele ekipleri, ambulansları mahsur kaldıkları yerden çıkarttı. Ambulansların önünde yol açan ekipler, hastaların hastaneye ulaşmalarını sağladı. Hastalar, Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
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