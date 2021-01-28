Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Batman'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Batman'da incelemelerde bulundu

28.01.2021 17:18

Son dakika gelişmesine göre Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Batman'da incelemelerde bulundu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Batman'a geldi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Batman'da incelemelerde bulundu

BATMAN - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Batman'a geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un mart ayında Batman'ı ziyaret edeceğini belirten Bakan Yardımcısı Çam, Batman'da yürütülen çalışmalar hakkında Vali Hulusi Şahin'den bilgi aldı.

Batman Valiliğini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, valilik ziyareti sonrası kısa süre önce hizmete başlayan Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesini inceledi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, ziyaretinin bir bakıma hazırlık ziyaret olduğunu söyledi. Dr. Çam, 'Nasip olursa mart ayında Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy bir dizi etkinliklere katılmak üzere Batman'a gelecek. Ön hazırlık çalışması olarak buraya geldik. Bakanlığımızın yapmış olduğu kütüphanemizi ziyaret ettik. Valilik ve belediyenin katkılarıyla yürütülen çalışmaları burada bizzat gördük. Gerçekten çok başarılı ve güzel çalışmalar yürütülüyor. Devletimizin imkanları ile inşallah bundan sonra da çok daha farklı çalışmalar yapılacak. Hasankeyf'e de giderek oradaki çalışmaları bizzat yerinde göreceğiz. Sayın Valimizden brifingini aldık, bilgileri aldık. Bundan sonraki süreçte de Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesinde olan sadece kültür, sanat ve turizm etkinliği değil, aynı zamanda bakanlığımızın uhdesinde başkanlığa bağlı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, yeni kurulan Turizm Geliştirme Ajansı Başkanlığımız, tarih kurumu, dil kurumuyla medeniyet inşasını yürüten bir Bakanlık olarak Türkiye'nin yumuşak güç Bakanlığı olarak dünyaya çeşitli alanlarda devletimizin, milletimizin, medeniyetimizin güzelliklerini, zenginliklerini en güzel şekilde anlatan bir bakanlık olmaya gayret gösteren süreçte inşallah Batman'ın da dünyaya vermesi gereken güzel mesajları en güzel yönüyle anlatmaya çalışacağız. Burası bir medeniyet havzası, tarih havzası. Pek çok konu bakanlığımızı ilgilendiren hususları barındırmakta ve inşallah en önemlisi de ekonomimizin, turizmin gelişimine yönelik çalışmaların yürütülmesidir. Bu manada da bakanımızın güzel hazırlıkları var, çalışmaları var. Onları bizzat kendisi de yerinde inceleyecek. Bizde bu hazırlıkları tamamlayıp, raporlayıp kendilerine arz edeceğiz" dedi.

"Her şey en güzel şekilde düşünülmüş"

Şehit Şenay Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesini inceleyen Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, "Devletimizin son yıllarda sağladığı imkanlarla bu kütüphane pek çok ilimizde yeni yeni kurulmaya başlanmış durumda. Her şey en güzel şekilde düşünülmüş. 0-6 yaş grubundan başlayıp en yüksek derecedeki çocuklarımızın, gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak. Hatta hayata atılmış insanlarımızın da ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde her şeyi içinde modern teknolojisi ile imkanlarını barındırıyor. Bu noktada ben valimize, İl Kültür ve Turizm Müdürümüze ve Kütüphane Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de pandemi sıkıntısı, musibetinin geçmesi ile birlikte bu gibi tesislerimizde etkinliklerimiz artacak ve çok daha farklı çalışmalar yapacağız. Gönlümüzden geçen, yurt dışında diaspora olarak nitelendirdiğimiz vatandaşlarımızın da dikkatlerini çekecek şekilde ve uluslararası alanda diğer devletlerin de dikkatini çekecek şekilde bu güzel ilimizde çeşitli etkinlikler kültür, sanat, akademik etkinlikler de yaparak bu tesislerimizin, abide konumunda olan yerleşimlerimizin daha etkin, daha verimli bir şekilde çalışmasına katkı sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Batman'da incelemelerde bulundu
Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Batman'da incelemelerde bulundu
Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Batman'da incelemelerde bulundu
Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Batman'da incelemelerde bulundu

Aybüke Yalçın, Batman, Turizm, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Batman'da incelemelerde bulundu - Son Dakika


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