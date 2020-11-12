Son dakika haber! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Kastamonu'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kastamonu'da ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu.

Demircan, kentteki programları kapsamında ilk olarak Vali Avni Çakır'ı makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Demircan, Vali Çakır'dan kent hakkında bilgi aldı.

Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi ve Yazma Eserler Kütüphanesinin ardından Kastamonu Belediyesini ziyaret eden Demircan'a, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, kentin turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ziyareti sonrası Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ve Müzesi'ne geçen Demircan, ardından Atabeygazi Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Demircan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun kültür, sanat ve tarih şehri olduğunu söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Kültür ve Turizm Bakanlığının en büyük genel müdürlüğü olduğuna işaret eden Demircan, "Kastamonu Türkiye'de vakıf eserleri ve tescilli mirasımızın en yoğun bulunduğu şehirlerimizin başında geliyor. Burada da yaptığımız birçok iş var. Bu çerçevede valimizle, belediye başkanımızla, milletvekilimizle, siyasetçilerimizle yaptığımız işleri yerinde görmek, gelecek ile ilgili stratejilerini belirlemek üzere ziyaretimizi gerçekleştirdik." dedi.

Kastamonu'ya güzel hizmetler yapıldığını aktaran Demircan, şunları kaydetti:

"Gelecek perspektifimizi, yeni neler yapabiliriz adına, Kastamonu'nun kültürünü daha iyi anlatabilmek, daha iyi tanıtabilmek, gelecek kuşaklara aktarabilmek ve Türkiye'mizde herkesin dikkatini çekebilmek adına ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şeyh Şaban-ı Veli Anadolu erenlerinin 4 büyüğünden biri, onu da bu anlamda ziyaret etmiş olduk. Geleceğe yönelik yapacağımız bazı stratejik yeni projelerimizi değerlendirdik. Onlar da süreç içinde paylaşılacaktır."

Demircan ardından Osmanlı Sarayı İl Halk Kütüphanesini ve Nasrullah Meydanı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Programlarda Demircan'a, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Çenet, İl Genel Meclis Başkanı Güray Parçal, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, MHP İl Başkanı Emin Çınar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan ve kurum temsilcileri eşlik etti.