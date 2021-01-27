Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Mardin'de - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Mardin'in Midyat ve Dargeçit ilçelerinde temaslarda bulundu.

Demircan beraberinde Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir ile Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin tarafından başlatılan sokak sağlıklaştırma çalışması yürütülen Binbaşı Hacı Abdurrahman Efendi Camisi ve Ulucami Mahallesinde incelemelerde bulundu.

Burada konuşan Demircan, Midyat'ın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılacak müşterek çalışmalarla bambaşka bir noktaya taşınacağını söyledi.

Demircan, "İnşallah buraya en kısa zamanda Sayın Bakanımızla gelip, onun vizyonu ile doğru bir turizm perspektifini çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Etkilendim." dedi.

Midyatlı iş adamı Mahsum Altunkaya tarafından ilçeye kazandırılacak halk kütüphanesinin inşaatında ve mevcut Midyat Halk Kütüphanesinde incelemelerde bulunan Demircan hayırsever iş adamı ile de telefonda görüşerek bu yatırım için teşekkürlerini iletti.

Demircan daha sonra Midyat Belediyesini ziyaret etti.

Demircan'a ziyaretlerinde Kaymakam Tekin Dundar, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen, Belediye Başkan yardımcıları Abdurrahim Çelik, Masum Cengiz, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Mevlüt Tüylü, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış ve beraberindekiler eşlik etti.

Demircan Dargeçit ilçesinde de Kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti.

Kaymakam Doğan Kemelek ve Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy ile görüşen Demircan, Safa Mahallesindeki tarihi Süryani Çarşısını gezdi.

Burada karşılaştığı çocuklarla görüşen Demircan, Ilısu Mahallesi'ndeki Boncuklu Tarla kazı alanında inceleme yaptı.