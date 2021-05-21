Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizmdeki hedefleri değerlendirdi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Güvenli Turizm Sertifika Programı ve aşılanmanın etkisiyle bu ay sonu itibarıyla turizmde hareketlilik beklediklerini, bu yıl 30 milyon turist hedefine ulaşmak istediklerini belirtti.

Alpaslan, AA muhabirine, Türkiye'nin iç ve dış turizm pazarında bir marka ve cazibe merkezi haline gelmesi, doğal, kültürel, biyolojik ve insan ürünü mirasların keşfedilmesi, geliştirilmesi ve tanıtılması, turizm kapasitesi ile yatırımlarının ülke ekonomisindeki payı ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulduğunu hatırlattı.

Dünyada turizmi gelişmiş, geliri üst düzeyde olan hemen hemen her ülkede böyle bir ajansın var olduğunu aktaran Alpaslan, Türkiye'de de ajansın 2019'da faaliyete geçtiğini bildirdi.

Alpaslan, sektör temsilcileri ve kamu iş birliğinde kurulan bir yapının ilk günden itibaren Türkiye'nin değerlerinin tüm dünyada daha güçlü şekilde tanıtılması noktasında önemli çalışmalar yaptığını, dünyanın en eski tur operatörü konumundaki Thomas Cook şirketinin iflası sürecinde alınan tedbirlerle krizin en az zararla kapatılmasında etkin rol üstlendiğini aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de ajansın başarılı bir strateji izlediğine değinen Alpaslan, Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın hazırlanması ve dünyaya tanıtılmasını sağladığını kaydetti.

Alpaslan, turizm çalışanlarının aşılanması noktasında da ajansın çalışma yürüttüğüne işaret ederek, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, yaşanan gelişmelere bağlı olarak anında çok hızlı şekilde tedbir alabilen, örgütlenebilen ve buna göre faaliyette bulunabilen dinamik bir yapıya sahip. İki yıl gibi kısa sürede çok büyük faydalarını gördük. Hem sektör hem ülke olarak bundan sonra da çok daha güçlü şekilde faydalarını görmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Bu yıl 30 milyon turist hedefine ulaşmak istiyoruz"

Türkiye'nin turizmde 2019'da rekor kırdığını, 2023'e yönelik çok ciddi hedefler ortaya koyduğunu hatırlatan Alpaslan, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından Türkiye'nin de turizm noktasında olumsuz etkilendiğini söyledi.

Güvenli Turizm Sertifika Programı ile geçen yılı en az kayıpla kapatmaya çalıştıklarını anlatan Alpaslan, bu yıl da sertifika programı ve aşılanmayla mayıs sonu itibarıyla hareketliliğin başlamasını beklediklerini dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan, şunları kaydetti:

"Bu yıl 30 milyon turist hedefine ulaşmak istiyoruz. Bunun için de vakaların düşürülmesi son derece önemli. Hedeflere ulaşmak mümkün. Salgın tamamen kontrol altına alınarak minimize olursa 2022'den itibaren turizmde büyük yükselişler yaşarız diye umut ediyorum. Turizm, Türkiye'ye döviz girmesi, cari açığın kapatılması açısından son derece stratejik bir sektör. İnşallah salgın sürecinden kurtulur ve hızlı şekilde normalleşmeyi sağlarız."