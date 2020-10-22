Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bolu'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu Valiliğini ziyaret etti.

Ersoy, Bolu'nun turizm potansiyelinin değerlendirilmesi çalışmaları kapsamında Bolu Valisi Ahmet Ümit ve AK Parti Bolu milletvekillerinin daveti üzerine Bolu'ya geldi.

İlk olarak helikopterle il sınırları içinde yer alan ve turizm potansiyeli yüksek noktalarda inceleme yaparak Vali Ümit'ten detaylı bilgi alan Ersoy, daha sonra geldiği Valilikte kent hakkında brifing aldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve sektör temsilcilerinden detaylı bilgi alan Bakan Ersoy, yaptığı basın açıklamasında, Bolu'nun turizm potansiyelleri ile ilgili bir sunum yapıldığını anlattı. Ersoy, "Biz de hızlı bir şekilde Bakanlık olarak Bolu bölgesinin olası potansiyelini nasıl yukarıya çıkartabiliriz, bununla ilgili Bakanlık olarak çalışacağız. Projelerimizi hazırlayacağız ve çok kısa bir sürede de hayata geçirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Ersoy, Bolu'nun turizm potansiyelinin bugüne kadar gezdiği birçok noktaya göre daha iyi olduğuna değinerek "Bolu hem kış turizmi açısından olsun hem 12 aylık turizm potansiyeli olsun çok iyi bir noktada. Sadece bunları daha hızlı bir şekilde değerlendirip, doğaya, çevreye geleceğin turizmine uygun bir şekilde planlayıp dünya turizmine kazandırmamız gerekiyor. Bundan sonra daha sık geleceğiz Bolu'ya. Bütün bu planlamaları bölge temsilcileri ile birlikte yapıp hayata geçirmeye çalışacağız." dedi.

İstanbul'da bir cenaze törenine katılacağı için Bolu'da çok kalamayacağını belirten Ersoy, bir ay içinde tekrar Bolu'ya geleceklerini, üzerinde konuştukları projeleri en hızlı şekilde bitirip hayata geçirmeye çalışacaklarını bildirdi.

Bakan Ersoy'a açıklamasının ardından Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar tarafından dekoratif amaçlı olarak tabaklanmış sığır derisi ile sığır derisinden yapılmış kemer ve cüzdan hediye edildi.