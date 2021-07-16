Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u kabul etti - Son Dakika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Belgrad'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyetle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı binasındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Ersoy, Sırbistan ziyareti kapsamında Ticaret, Turizm ve Telekomüniksyon Bakanı Tatjana Matic ile görüşecek.

Görüşmenin ardından Ersoy'un, Sırp bakan Matic ile ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.