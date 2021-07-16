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Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sırp Bakan Matic ile basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sırp Bakan Matic ile basın toplantısında konuştu Açıklaması

16.07.2021 20:26
Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sırp Bakan Matic ile basın toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sırp makamlarla, Türk vatandaşlarının Sırbistan'a, Sırbistan vatandaşlarının ise Türkiye'ye pasaportsuz seyahat edebilmesini sağlayacak önlemler alacaklarını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sırp makamlarla, Türk vatandaşlarının Sırbistan'a, Sırbistan vatandaşlarının ise Türkiye'ye pasaportsuz seyahat edebilmesini sağlayacak önlemler alacaklarını ifade etti.

Ersoy, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Tatjana Matic ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulunan Ersoy, dünyanın hiç olmadığı kadar büyük bir sağlık problemiyle karşı karşıya olduğunu anımsatarak, "Böyle bir süreçte turizmden sorumlu iki bakan olarak salgın sürecinde bir araya gelmemiz, gelebilmemiz çok, çok önemli." dedi.

Salgın döneminde iki ülke arasındaki trafiğin hemen hemen kesintisiz bir şekilde sürmesinin ve artarak devam etmesinin büyük önem arz ettiğini kaydeden Ersoy, "Dünyadaki trafiği karşılaştırdığımızda, dünya turizm, seyahat trafiğinde çok ciddi küçülmeler oldu ama biz çok daha az küçülttük trafiği ve şimdi hızlı bir şekilde beraberce artırıyoruz. Önemli olan hava köprüsünün kesilmeden ve artarak devam etmesi. Bu konuda çok yapıcı görüşmeler yaptık." diye konuştu.

Turizm trafiğini artırmanın aynı zamanda iki ülke arasındaki engelleri kaldırmakla mümkün olduğunun altını çizen Ersoy, "Biz de Türkiye olarak kendilerine yeni öneriler getirdik. Onlar da sıcak baktıklarını söylediler. ve inşallah burada da kimlikle seyahat, pasaportsuz seyahat dahil ve geçen ay imzalanmış olan aşı protokolleri dahil önümüzdeki süreçte seyahati kolaylaştırıcı bir dizi önlemi beraberce almaya çalışacağız." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Sırbistan'da üçüncü büyük destinasyon olduğunu aktaran Ersoy, "Bizim hedefimiz onu birinci destinasyon yapmak. Bu bağlamda Sırbistan'da yaptığımız tanıtımlara ağırlık veriyoruz." dedi.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince özellikle güvenli turizm konusunda çok ciddi yatırımlar yaptığını ve bu bağlamda uluslararası bir sağlıklı turizm sertifikasyon programını hayata geçirdiğini vurgulayan Ersoy, bunun sonuçlarının alındığını ve Türkiye'nin seyahat oranları hızlı bir şekilde salgın öncesine döndüğünü ifade etti.

Ersoy, "Bu sene inşallah yüzde yüze yakın bir büyümeyle sezonu kapatacağız gibi gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.

Seyahat trafiği dışında başka konulara da değindiklerini aktaran Ersoy, özellikle Sırbistan ile ortak kültürel zenginlikler bağlamında bakanlığa bağlı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla Sırbistan'daki Türk tarihi varlıklarının restorasyonuna ağırlık verilmeye devam edileceğini söyledi.

İki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin artırılmasının önem arz ettiğine vurgu yapan Ersoy, "Kültürel ilişkilerinizi ne kadar artırırsanız ticari ve turizm ilişkilerinizi de o kadar artırmış oluyorsunuz. Uzun zamandır hiç olmadığı kadar Sırbistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler çok üst seviyede arttı. İki ülke liderinin samimi görüşmeleri, iki ülke arasındaki ilişkilere ve yatırım fırsatlarına da yansıyor." diye konuştu.

Sırbistan'ın Avrupa kıtasında son birkaç yıldır en büyük yatırımcı dostu ülke olduğunu hatırlatan Ersoy, şunları söyledi:

"Bu bizim de dikkatimizi çekiyor ve bizim yatırımcılarımızın da dikkatini çekiyor. Birçok Türk yatırımcı son yıllarda Sırbistan'da yatırım yapmaya başladı. İnşallah bunu da artırmak istiyoruz ve Türkiye'nin turizmdeki deneyimini buradaki başta kaplıca olmak üzere turizm potansiyelinde kullanmak istiyoruz. Yakında inşallah bir teknik heyet bir çalışma grubu Türkiye'ye gelecek ve buradaki yatırım fırsatlarını da Türk yatırımcılara anlatacağız. Onlar da Türkiye'nin turizm konusunda yaptığı gelişmeleri, kaydettiği başarıları yerinde gözlemleme fırsatı bulacaklar."

Ersoy, iki ülke arasındaki ticaret hacminin, bilgi paylaşımı ve yatırımcı fırsatlarının paylaşımıyla daha da gelişeceğini sözlerine ekledi.

Sırbistan Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Matic de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişme potansiyeline sahip olduğunu anımsatarak, "Yılın ilk beş ayında Türkiye'den gelen turistlerin sayısında yüzde 49 oranında bir artış gözlendi. Ülkemizi ziyaret eden yabancı turistlerin başında Türk turistler geliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Sırbistan'da yaklaşık 480 bin avro değerinde yatırım yaptığını aktaran Matic, başkent Belgrad'daki Bayraklı Cami ile Novi Pazar şehrindeki tarihi hamamın onarım projelerinin ise devam ettiğini anımsattı.

Sırp bakan, iki ülke vatandaşlarının, gelecek dönemde pasaportsuz seyahat edebilecek olmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ersoy, Sırbistan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından da kabul edildi.

Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sırp Bakan Matic ile basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sırp Bakan Matic ile basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sırp Bakan Matic ile basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sırp Bakan Matic ile basın toplantısında konuştu Açıklaması
Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sırp Bakan Matic ile basın toplantısında konuştu Açıklaması

Mehmet Nuri Ersoy, Sırbistan, Türkiye, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Sırp Bakan Matic ile basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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