Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'deki Ukraynalılarla buluştu.

Ersoy, Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı sonrası Ukraynalılarla bir araya geldi.

Ukraynalıların taleplerini dinleyen Ersoy, Türkiye'deki turizm hizmetleri hakkında da bilgi verdi.

Çeşitli branşlarda spor kampı yapan sporcular, Türkiye'nin iklim açısından elverişli olduğunu belirtti.

Buluşmada Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko da yer aldı.