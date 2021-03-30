Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir kız çocuğunun yaşadığı maceraları konu edinen "Biri Arkeolog mu Dedi?" isimli resimli hikaye kitabıyla çocuklara, kültür varlıklarının önemini anlatmayı ve arkeolojiyi sevdirmeyi amaçlıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, kitap çalışması ile ilkokul düzeyindeki çocuklarda, kültür varlığının korunması ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik bilinç oluşturmak ve onları arkeoloji ile tanıştırmak hedefleniyor.

Tarihi mirasın korunması, tahribatının ve kaçakçılığının önlenmesi için farkındalığı artıracak çeşitli projelere imza atan Bakanlık, hazırladığı hikaye kitabını tüm çocuklara ulaştıracak.

Müzelerdeki eğitim faaliyetlerinde kullanılacak kitabın elektronik versiyonuna tüm çocuklar kolaylıkla ulaşabilecek. Kitaba, Bakanlığın "e-Kitabım" mobil uygulaması ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün internet sitesinden de erişilebilecek.

Kitabın kahramanı Defne, kaçak kazıya şahit oluyor

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığınca hazırlanan, Sefa Ceran Öztürk'ün kaleme aldığı kitabın kahramanı Defne, şahit olduğu bir kaçak kazı olayı sonrasında arkadaşlarıyla kültür varlıklarını korumanın önemini keşfediyor.

Kültür varlıkları, kazı, keyifli sohbetler, kültür varlığı kaçakçıları, jandarma ve müze bu heyecanlı öykünün parçalarını oluşturuyor.

Bengi Gençer'in resimlendirdiği hikaye kitabında Defne, heyecanını okuyucular ile şu sözlerle paylaşıyor:

"Merhaba. Ben Defne. Bir kitapta 'arkeolog' sözcüğü ile tanıştım ve hayatım değişti. Arkeoloji ile ilgili çok özel bir kampa kabul edilince de hayallerimin eğitimine dahil oldum. Yaşıtlarımla bir hafta boyunca arkeoloji bilimiyle ilgili birçok bilgiyi öğrendik. Bilgileri öğrenirken de kendimizi yepyeni bir macerada ve beklenmedik olayların içinde bulduk. Sizler de bizim yaşadığımız maceraya ortak olmak ister misiniz?"