Son dakika haber! Kulu'da çıkan ağıl yangını güçlükle söndürüldü - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde bir ağılda çıkan yangın hasara neden oldu.

Ömeranlı Mahallesinde Abdullah Baran'a ait olduğu öğrenilen ağılda istifli yonca balyalarında sebebi henüz belirlenemeyen çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hızla yangına müdahale etti, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan alevler büyümeden söndürüldü.