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Son dakika haber... Kulu'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber... Kulu'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

16.02.2022 12:30
Son dakika haber... Kulu'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın Kulu ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya- Ankara kara yolu otogar kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Konya istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Ömer Taş idaresindeki 42 GC 199 plakalı tır ile Hasan Güner (79) idaresindeki 42 GG 645 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Güner yaralanırken, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Otomobil, Ankara, Konya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kulu'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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