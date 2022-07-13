Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Hastanede tedaviye alınan Yunus Ali T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yunus Ali, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Kulübeye çarpan araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

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