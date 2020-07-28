Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da basın toplantısında söz alarak, Kadına şiddete 'dur' de projesinin devamı için çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Süper Lig'den düşmenin bu sezon olmaması yönünde TFF'ye tavsiye konusunda bir görüş birliği oluştu

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 10:31

Kaynak: DHA

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