Mehmet Sepil: "Hükmen mağlubiyet önerisi mantıklı geliyor" - Son Dakika

Mehmet Sepil: "Hükmen mağlubiyet önerisi mantıklı geliyor"

27.11.2020 12:59

- Mehmet Sepil: "Hükmen mağlubiyet önerisi mantıklı geliyor" Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: "Poko ile devam etseydik diğer oyunculara büyük haksızlık olurdu" Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, korona virüs vakaları sebebiyle sahaya çıkamayan takımlara hükmen...

- Mehmet Sepil: "Hükmen mağlubiyet önerisi mantıklı geliyor"

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil:

"Poko ile devam etseydik diğer oyunculara büyük haksızlık olurdu"

İZMİR - Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, korona virüs vakaları sebebiyle sahaya çıkamayan takımlara hükmen mağlubiyet verilmesini mantıklı bulduğunu söyledi. Antrenmanlara ve kampa geç gelmesi sebebiyle sözleşmesi feshedilen Poko hakkında da konuşan Sepil, "Poko ile devam etseydik diğer oyunculara büyük haksızlık olurdu" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'nin, Sivasspor ile oynayacağı maç öncesinde sarı-kırmızılıların antrenmanını ziyaret etti. Mehmet Sepil, ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda korona virüse yakalanan ve 2 gün önce iyileşen Sepil, hastalığı çok az semptomla geçirdiğini söyledi.

"Bana mantıklı bir öneri olarak geliyor"

Korona virüs nedeniyle sahaya çıkamayan takımlara hükmen mağlubiyet verilmesini değerlendiren Mehmet Sepil, "Ligin ilk yarısının bitimine az bir süre kaldı. Ondan sonra herhangi bir şekilde maçların oynanamama durumunda bunları koyacak takvim yok. Bunun için böyle bir kural gündeme geldi. Bunun uygulanmasında acaba zorluklar veya haksızlıklar olur mu, bunu iyi düşünmek gerekiyor. Bana mantıklı bir öneri olarak geliyor. Ortada bir realite var, aşı geliyor. Hatta aralık ayında birçok ülke aşıyla tanışacak. Aşı neticede protokol olarak ilk kimlere uygulanacak belli değil; ama çok mantıklı düşündüğümüzde sürekli test zorunluluğu olan oyuncuların bu aşıdan en önce olmasa da ki ilk önce sağlık çalışanlarının olması gerekiyor, Bizim için en değerli onlar ama ön sırada olan kitlelerden biri de futbolcular olacak. Zaten oyuncuların önemli bir bölümü Covid ile tanıştı, 5-6 ay tekrar Covid bulaşma ihtimali çok düşük. Bir de bu aşının geldiğini düşünürsek, ikinci yarıda bu konuşulan şeylerin olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Henüz oyun olarak istediğimizi tam tutturduk diyemeyiz"

Göztepe Başkanı Sepil, tüm takımların zor bir sezon geçirdiğini ve kendilerinin de sezon başında yaptıkları değişikliklerle takımın yaş ortalamasını düşürdüklerini dile getirdi. Süper Lig'de en son kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk yarısında iyi bir oyun oynamadıklarını kaydeden Sepil, "İkinci yarı bence uzun süredir gördüğüm en iyi Göztepe oyunlarından birini seyrettik. Henüz daha oyun olarak istediğimizi tam tutturduk diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Hedef sağlıklı bir şekilde sezonu geçirmek"

Mehmet Sepil, puan kaybettikleri 4 maçta aleyhlerine verilen penaltıların olduğunu aktararak, "Mühim olan doğru yapılanmayla Göztepe'yi götürürsek oyunumuz da daha iyi bir noktaya gidecek" derken, bu sezonki hedeflerinin sezonu sağlıklı geçirmek olduğunu belirtti. Sepil, "Hoca, oyuncularla ilk toplantıda kendilerini yukarıda görmek istediğini söyledi. Artık üst tarafa oynamak isteyen bir takım olmak istediğimizi söyledi. Ben bunun zaman içinde olabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Poko ile devam etseydik diğer oyunculara büyük haksızlık olurdu"

Sözleşmesi feshedilen Andre Poko ile ilgili bir soru üzerine Poko'nun toplamda 6 veya 7 kez kamplara geç katıldığını; ancak bu oyuncuda ısrar ettiklerini kaydeden sarı-kırmızılıların başkanı, "En son milli takıma çağrıldığında çok ürktük, kendisine yazı yazdık, 'bak sen gidince gelmiyorsun' diye, o da bize cevap yazdı; 'hiç endişelenmeyin, ben ertesi gün geleceğim' diye. Biz buna devam etseydik, şu an arkada çalışan oyunculara büyük haksızlık olurdu" dedi.

Mehmet Sepil: Hükmen mağlubiyet önerisi mantıklı geliyor
Mehmet Sepil: Hükmen mağlubiyet önerisi mantıklı geliyor
Mehmet Sepil: Hükmen mağlubiyet önerisi mantıklı geliyor
Mehmet Sepil: Hükmen mağlubiyet önerisi mantıklı geliyor

Kulüpler Birliği Vakfı, Mehmet Sepil, Göztepe, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Sepil: 'Hükmen mağlubiyet önerisi mantıklı geliyor' - Son Dakika Spor


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