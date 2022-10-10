Son dakika haber... Kumar operasyonunda yakalanan 47 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Kumar operasyonunda yakalanan 47 kişiye para cezası kesildi

10.10.2022 16:50
Son dakika haber... Kumar operasyonunda yakalanan 47 kişiye para cezası kesildi

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de düzenlenen kumar operasyonunda yakalanan 47 kişiye, 85 bin 493 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de düzenlenen kumar operasyonunda yakalanan 47 kişiye, 85 bin 493 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, kentte kumar ve tombala önleme faaliyetlerine yönelik çalışma yapıldı. Operasyon çerçevesinde bir adreste çalışma yapan ekipler, havalandırmanın gizli bölmesine saklanan çok sayıda tombala kartı ele geçirdi. Toplam 47 şahsa kumar oynamaktan 85 bin 493 TL idari para cezası uygulandı. Adres ise boşaltılarak mühürlendi. Ayrıca, operasyonda yakalanan A.C.Ö. isimli şahsa ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

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Son dakika haber... Eskişehir'deki kumar operasyonunda 47 kişiye para cezası verildi Son dakika haber... Eskişehir'deki kumar operasyonunda 47 kişiye para cezası verildi Son dakika haberi | Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Son dakika haberi | Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kumar operasyonunda yakalanan 47 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kumar operasyonunda yakalanan 47 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika
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