Son dakika haber... Kumar operasyonunda yakalanan 47 kişiye para cezası kesildi

Eskişehir'de düzenlenen kumar operasyonunda yakalanan 47 kişiye, 85 bin 493 TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, kentte kumar ve tombala önleme faaliyetlerine yönelik çalışma yapıldı. Operasyon çerçevesinde bir adreste çalışma yapan ekipler, havalandırmanın gizli bölmesine saklanan çok sayıda tombala kartı ele geçirdi. Toplam 47 şahsa kumar oynamaktan 85 bin 493 TL idari para cezası uygulandı. Adres ise boşaltılarak mühürlendi. Ayrıca, operasyonda yakalanan A.C.Ö. isimli şahsa ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR