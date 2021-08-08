İstanbul'da kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye para cezası verilirken yer temin eden 5 kişi hakkında da adli işlem uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de Sultan Selim Mahallesi'nde bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, burada kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye toplam 12 bin 24 lira idari para cezası verdi. İş yeri sahibi ve 4 çalışan hakkında "Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem uygulandı.

Adresteki aramada, rulet masası, 538 adet pul ile 4 deste çeşitli oyun kartları ele geçirildi.