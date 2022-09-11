Son dakika haber: KUMAR OYNAYAN VE OYNATAN 75 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika haber: KUMAR OYNAYAN VE OYNATAN 75 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

11.09.2022 11:47

Edinilen son dakika haberine göre İSTANBUL'da kumar oynandığı tespit edilen yerlere geçtiğimiz hafta içinde yapılan baskınlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da kumar oynandığı tespit edilen yerlere geçtiğimiz hafta içinde yapılan baskınlarda 60 şüpheli gözaltına alındı. Kumar oynatan 15 şüpheli ile ilgili ise adli işlem başlatıldı. Baskın anları polis kamerası tarafından görüntülendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği koordinesinde 03-06 Eylül tarihleri arasında 252 ekip 603 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Saat 21.00 ile 23.59 saatleri arasında yapılan baskınlarda 768 kahvehane, 29 dernek, 11 ruhsatsız işyeri denetimden geçilirken 6 bin 963 kişinin GBT(Genel Bilgi toplama sistemi) sorgulamalarının yapıldığı öğrenildi. Polis yaptığı baskınlarda kumar oynadıkları tespit edilen 60 kişiye kabahatler Kanunu 34. maddesi gereğince toplam 100 bin 45 lira para cezası kesti. Bu kişilere kumar oynatan ve oynamaya yer temin ettikleri belirlenen 15 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kumarhaneye çevrilen işyerlerinde çok sayıda kumar makinesi, iskambil kağıtları, oyun masaları ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Baskınlarda 5 işyerinin mühürlendiği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: KUMAR OYNAYAN VE OYNATAN 75 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: KUMAR OYNAYAN VE OYNATAN 75 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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