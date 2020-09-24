Son dakika haber! Kumar oynayanlara 45 bin 764 TL ceza kesildi - Son Dakika

Yalova'da bir dernek lokaline operasyon düzenleyen Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri dernekte kumar oynayan 10 kişi ile dernek lokali işletmecilerine korona virüs tedbirlerine uymamak ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan toplamda 45 bin 764 TL para cezası kesti.

Yalova'nın Fevzi Çakmak Mahallesi üzerinde yer alan bir dernek lokalinde kumar oynatıldığı ve korona virüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarını alan Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri savcılıktan alınan izin sonrasında belirtilen adrese operasyon düzenledi. Belirtilen lokale giren ekipler kurulan masalarda kumar oynayan şahısları kıskıvrak yakaladı. Yapılan incelemede maske ve mesafe kuralına uyulmadığı, kapalı alanda tütün kullanıldığı da tespit edildi. Olayla ilgili olarak kumar oynadığı tespit edilen B.L., O.E., M.İ., Z.K., M.D., S.Ö., B.Y., B.Ş., C.S., C.A. adlı şahıslar ile dernek lokalini çalıştıran F.C., K.Ö. ve C.A adlı şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüler. Şahıslara korona virüs tedbirlerine uymamak ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından toplamda 45 bin 764 TL para cezası kesildi. Dernek lokalinde ele geçirilen iskambil kağıdı desteleri ile kumar oynamakta kullanılan fişler ile paraya da el kondu. - YALOVA