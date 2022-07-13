Son dakika haber: Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti

13.07.2022 10:19
Son dakika haber: Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke genelinde son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15; Kurban Bayramı'nda arife günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu. Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dönüş yolculuğunuz kemerli olsun."

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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