Son dakika haber! Kurban Bayramında şehit aileleri ve gazilere ziyaret - Son Dakika

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Kurban Bayramı dolayısı ile şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Fatsa, Ünye ve Çevre İlçeleri Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı ile birlikte Kurban Bayramı'nda şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde, şehitlerin aileleri, gaziler ve aileleri ile sohbet ederek, bayramlarını kutlayan Yaran, "Millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak ve bayramlarımızı özgür ve huzurlu bir şekilde kutluyorsak bunu hayatlarını gözlerini bile kırpmadan feda eden aziz şehitlerimize ve bu uğurda çarpışan kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzu biliyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Şehitlerin aileleri, gaziler ve aileleri ise bayram ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ORDU