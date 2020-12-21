Son dakika haber | Kurdukları çadırlarda kumar oynayan 12 kişiye 50 bin lira ceza
21.12.2020 10:41
Son dakika habere göre TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynamak için çadır kuran 12 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.
TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu
ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynamak için çadır kuran 12 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı. 12 kişiye toplam 50 bin lira idari para cezası uyguladı.
Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Aydınevler Mahallesi'nde kumar oynayabilmek için iki adet çadır kuran gruba operasyon yaptı. Polis, 2 çadırda 12 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Şüpheliler hakkında 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' ve 'kumar oynamak' suçlarından toplam 50 bin lira idari para cezası uygulandı. Şüpheliler tarafından kurulan çadırlar da iş makinesiyle kaldırıldı.
- Tekirdağ
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