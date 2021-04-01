Son dakika haber! Küresel Fon'dan salgın hastalıklar ile mücadele için Gana'ya 204 milyon dolar destek - Son Dakika

Küresel AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Savaş Fonu (The Global Fund), salgın hastalıklarla mücadele için Gana'ya 204 milyon dolar destek verdi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo yaptığı açıklamada, salgın hastalıklarla mücadelede için ülkenin Küresel Fon'dan 204 milyon dolar destek aldığını belirtti.

Bu fonun 3 yıllık bir çalışma için kullanılacağını kaydeden Akufo-Addo, fonun hükümetin diğer kronik ve bulaşıcı hastalıklarla baş edebilecek sağlık yapıları inşa etmesine olanak sağlayacağını kaydetti.

Akufo-Addo, hükümetin herkese Evrensel Sağlık Kapsamı sağlamak için yerel finansmanı artırmaya çalışacağını ifade etti.

Gana, 2002'de salgın hastalıklarla mücadele için Küresel Fon'dan 804 milyon dolar destek almıştı.