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Son dakika haber: Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber: Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu Açıklaması

03.06.2021 17:15
Son dakika haber: Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu Açıklaması, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Deniz yosunları genelde atım sulardaki karbon, azot, fosfordan meydana geliyor.

Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerini Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Deniz yosunları genelde atım sulardaki karbon, azot, fosfordan meydana geliyor. Güneş ışığı lazım. Hücreler oluşuyor, çok olursa strese giriyor, deniz salyası dediğimiz salya oluşuyor" dedi.

Eroğlu, TBMM'de müsilaj (deniz salyası) ile alakalı açıklama yaptı. Eroğlu, müsilajın sebeplerini sıralayarak, "Küresel iklim değişikliği ile ilgili bir konu. Deniz yosunları genelde atık sulardaki karbon, azot, fosfordan meydana geliyor. Güneş ışığı lazım. Hücreler oluşuyor, çok olursa strese giriyor, deniz salyası dediğimiz salya oluşuyor. Şehir sularında atık suda azot, fosfor giderilmediği, biyolojik arıtma tesisi yapılmaması. Sanayi tesislerinde azot yükü var. Çöplerden kirlilik oluşabiliyor. Marmara'ya akan dereler var. Bu suların kontrol edilmesi gerekiyor. Karadeniz'den kirlilik geliyor. Küresel iklim değişikliğinin etkisi var. Marmara Denizi'nden son iki yılda 2.5 derece deniz sıcak. Kıyı yapılarının akıntıları kesmeyecek şekilde yapılması gerekiyor. Bazen çok aşırı gübre kullanımı olduğu zaman yüzey sularıyla denizlere gelebiliyor" ifadelerini kullandı.

Eroğlu, eylem planı hazırlanması gerektiğine işaret ederek, "Marmara'ya doğrudan veya dolaylı atık sularını veren bütün belediyeler ileri biyolojik teknoloji atık su tesisi kurmalı, biyolojik arıtmaya dönüştürmeli. Sanayinin artık az kirletici sanayi teknolojilerine kayması şart. Türkiye'deki Marmara Denizi'ne akan derelerin ıslah edilmesi ve kirlilik kontrolü yapılması gerekiyor. Katı atık bertaraf kurmayan bütün illerin bu tesislerini kurmaları gerekiyor. Zirai kaynaklı ilaçların kullanılmasında oluşan kirliliğin azaltılması gerekiyor. Sıkı denetim gerekiyor. Sanayi su çıkışlarında, belediyelerin katı atık su çıkışlarına denetim yapılması gerekiyor. Gemi ve teknelerden gelen kirliliğin azaltılması gerekiyor. Mendirek, liman gibi kıyı yapılarının akıntıya uygun yapılması gerekiyor. Karadeniz'e, Tuna'ya atıklarını veren ülkelerin atık su arıtma tesislerinin iyi işletilmesi gerekiyor" dedi. - ANKARA

Veysel Eroğlu, Milletvekili, Karahisar, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu Açıklaması - Son Dakika


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