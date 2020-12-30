Son dakika haber! KÜRESEL PİYASALAR-ABD yardım belirsizliğiyle hisseler yükseldi

Son dakika haber... ABD'de yardım çeklerinin miktarı üzerindeki tartışmalara karşın, Wall Street Borsası'ndaki başlıca hisse senedi endeksleri açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

ABD'de yardım çeklerinin miktarı üzerindeki tartışmalara karşın, Wall Street Borsası'ndaki başlıca hisse senedi endeksleri açılış öncesi işlemlerde yükseldi. ABD Senatosu'nun çoğunluk lideri Mitch McConnell, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişi başına yardım çeklerinin, Demokratlar desteğinde 600 dolardan 2000 dolara yükseltilmesine karşı harekete geçmesine karşın, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Amerikalılar'ın 600 dolarlık yardım çeklerini Çarşamba gününden itibaren almaya başlayacaklarını açıkladı. Açılış öncesi işlemlerde Açılış öncesi işlemlerde Dow Jones Industrial Average yüzde 0.34 veya 103 puan artarken, Nasdaq 100 Endeksi yüzde 0.36 ve S&P 500 Endeksi e yüzde 0.40 yükseldi.Euro/dolar paritesi 1.22949 ile Nisan 2018'den bu yana en düşük düzeyi gördükten sonra, parite euronun yüzde 0.24 kazancı ile 1.22793 düzeyine döndü.



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