Son dakika haber: Küresel piyasalar Avro Bölgesi büyüme verisine odaklandı - Son Dakika

Son dakika haber: Küresel piyasalar Avro Bölgesi büyüme verisine odaklandı

18.05.2021 09:07
Son dakika haber: Küresel piyasalar Avro Bölgesi büyüme verisine odaklandı, System.String[]

Son dakika haberler... Küresel piyasalarda, enflasyonist endişeler ve emtia fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle dün karışık bir seyir izlenirken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verisi öncesi endeks vadelilerinin alış ağırlıklı seyrettiği görülüyor.

Küresel piyasalarda, enflasyonist endişeler ve emtia fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle dün karışık bir seyir izlenirken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verisi öncesi endeks vadelilerinin alış ağırlıklı seyrettiği görülüyor.

Geçen hafta şiddetlenen enflasyonist kaygılar, emtia fiyatlarındaki yükselişin sürmesinin etkisiyle yeni haftada da pay piyasaları fiyatlamalarında öne çıktı. Küresel çapta karışık bir seyrin izlendiği pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar, endişeleri yatıştırmada yetersiz kaldı.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD ekonomisinin oldukça belirsiz bir dönemden geçtiğini belirterek, "Verilerin enflasyon beklentilerini yükseltme tehdidi oluşturması durumunda Fed harekete geçebilir. Bununla birlikte yatırımcıların enflasyonun Fed'in öngörülerinden daha yüksek olacağı endişelerine karşın ekonomi, genişlemeci para politikalarından geri adım atılması için henüz yeterli ilerlemeye ulaşmadı." dedi.

Fed Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic da bastırılmış talebin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaptığını ifade ederek, "Daha iyi enflasyon rakamlarını görmek, muhtemelen birkaç ayı alacak. Şimdi Fed'in politika duruşunu değiştirme zamanı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Fed Dallas Başkanı Robert Kaplan ise enflasyon rakamlarının sonbaharda düşmesi gerektiğini ancak salgının neden olduğu bazı aksaklıkların devam etmesi halinde yıl sonuna kadar yükselebileceğini söyledi.

Makroekonomik veri tarafında dün New York Fed İmalat Endeksi, mayısta önceki aya göre 2 puan azalarak 24,3'e gerilese de bu düşüş piyasa beklentilerinden daha az düzeyde gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında endeksler, teknoloji ve teknoloji bağlantılı hisselerdeki düşüş öncülüğünde karışık bir seyir izledi. Nasdaq endeksi yüzde 0,38 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 1,06 yükseldi. Dün yeniden yüzde 1,65'in üzerine çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün yüzde 1,64 seviyelerinde, dolar endeksi ise 90,1 düzeyinde bulunuyor. ABD endeks vadelilerinin ise yeni güne yükselişle başlaması dikkati çekiyor.

Analistler, enflasyon endişelerinin pay piyasası fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, yatırımcıların, Fed'in iyileşme aşamasındaki ekonomilerin maruz kaldığı fiyat baskılarına karşı toleransını anlamaya çalıştığını, bunun için Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) nisan toplantısına ilişkin yarın açıklanacak tutanakları beklediğini söyledi.

Avrupa tarafında da enflasyonist endişelerle pay piyasalarının dün günü düşüşle tamamladığı görülürken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 geriledi. Avro/dolar paritesi bugün yükselişini 4'üncü işlem gününe taşıyarak 1,2165 seviyelerinde dengelenirken, endeks vadelilerinin güne pozitif başlangıç yaptığı görülüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artması karşısında yeni tedbirlerin duyurulduğu Asya tarafında, bugün Japonya'da açıklanan ilk çeyrek büyüme verileri takip edildi. Ülkede GSYH, ilk çeyrekte yıllık yüzde 5,1 ve çeyreklik yüzde 1,3 azalış kaydetti. Ülke ekonomisinin beklentilerden daha fazla daralma kaydetmesinde, Japonya'da halihazırda 9 eyalette devam eden olağanüstü hal uygulamasının etkili olduğu belirtildi. Açıklanan verinin enflasyonist endişeleri yatıştırması ile kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla seyrediyor.

Yurt içinde düşen dolar kurunun etkisiyle haftaya pozitif başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerine gelen alımlar öncülüğünde günü yüzde 0,90 değer kazancıyla 1.454,25 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise dün yüzde 1,7'lik düşüşle 8,3160 seviyelerine gerilemesinin ardından bugün 8,32 dolaylarında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız vereceklerini, ayrıca salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketler için de "Nefes Kredisi" adı altında kolaylık sağlayacak yeni bir adım attıklarını bildirdi.

Analistler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yarın yurt içi piyasaların işleme kapalı olacağını anımsatarak, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin izleneceğini bildirdi.

Emtia fiyatlarının seyri ve enflasyonist endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam edeceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kısa vadeli dış borç istatistikleri

09.00 İngiltere, mart ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, ilk çeyrek büyüme

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, nisan ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

Amerika Birleşik Devletleri, Enflasyon, dolar, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Küresel piyasalar Avro Bölgesi büyüme verisine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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