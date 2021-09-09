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Son dakika haber: Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarına odaklandı - Son Dakika

Son dakika haber: Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarına odaklandı

09.09.2021 08:43
Son dakika haber: Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarına odaklandı, System.String[]

Son dakika haberi: Küresel piyasalarda, ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle dün satış ağırlıklı bir seyir izlenmesinin ardından, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.

Küresel piyasalarda, ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle dün satış ağırlıklı bir seyir izlenmesinin ardından, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.

Avro Bölgesi'nde geçen hafta enflasyonun son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkması ve ECB üyelerinin açıklamalarının salgın döneminde devreye alınan Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) tartışmaya açılabileceğine işaret etmesi, bugün gerçekleştirilecek ECB toplantısının önemini artırdı.

Bankanın faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmesi beklenmezken, karar sonrası TSİ 15.30'da ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı yönlendirmelerden, artan enflasyonist baskılar karşısında varlık alımları konusunda izlenecek yola dair ipuçları aranacak.

Analistler, ekonomik görünüm ve finansal koşulların bankanın aralık ayı toplantısında PEPP'te bir yavaşlamaya gitmesine izin verebileceğini belirterek, toplantıdan bunun haricinde uzun vadeli politik duruşu etkileyecek başka bir yönlendirme çıkmasının beklenmediğini söyledi.

ABD tarafında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının yayılmasının ekonomik toparlanmayı etkileyeceğine dair endişeler, dün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yayımlanan Bej Kitap Raporu'na da yansıdı.

Raporda, büyümenin temmuz başından ağustosa kadar olan süreçte hafifçe ılımlı hıza gerilediği belirtilirken, ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın gerekçesi olarak; Kovid-19 salgınında Delta varyantının yayılması nedeniyle çoğu bölgedeki yemek, seyahat ve turizm sektörlerindeki gerileme gösterildi.

Ekonomik toparlanma konusundaki endişelere karşın, Fed yetkilileri varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanması konusunda yönlendirmelerine devam ederken, tüm bunların risk iştahını azaltmasıyla New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti. Dolar endeksi dün 92,9 ile son 12 günün en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün 92,7 seviyelerinde bulunuyor. Dün yüzde 1,38 seviyelerinden yüzde 1,34'lere kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün de düşüşünü sürdürdü ve yüzde 1,33 seviyesinde dengelendi.

Avrupa tarafında bugün gerçekleştirilecek ECB toplantısı öncesi pay piyasaları fiyatlamalarında, Kovid-19 vakalarının seyri ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler öne çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,47 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti. Dün düşüşünü 3'üncü güne taşıyan ve 1,18 sınırına kadar gerileyen a??????vro/dolar paritesi, bugün 1,1810 seviyesinde bulunuyor.

Asya'da Çin'de açıklanan ağustos ayı enflasyon verisinin yıllık yüzde 0,8 ile beklentilerin altında kalması ve Japonya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan olağanüstü halin eylül sonuna uzatılmasının ardından pay piyasalarının satıcılı bir seyir izlemesi dikkati çekti. Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti.

Emtia tarafına bakıldığında ise altının ons fiyatı dün 1.782,5 dolarla yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 1.788,2 dolar civarında bulunuyor. Dün yüzde 1,4 yükselişle 72,4 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı da bugün yüzde 0,1'lik azalışla 72,3 dolardan alıcı buluyor.

Yurt içinde, dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve döviz kurundaki yükselişin etkisiyle Borsa İstanbul'da satış ağırlıklı bir seyir izlendi ve BIST 100 endeksi günü yüzde 1,44 değer kaybıyla 1.433,85 puandan tamamladı. Endeks böylece 11 Ağustos'tan beri en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL ise dün 16 günün en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 1,4 artışla 8,4731'den kapanırken, bugün yatay seyrediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, dün Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, küresel merkez bankacılığında, para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergelerinin esas alındığını söyledi. Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini aktaran Kavcıoğlu, son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceği değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, enflasyondaki yükselişe karşın zayıf istihdam piyasası ve Kovid-19 varyantlarının ekonomik toparlanmaya zarar vereceğine ilişkin endişelerin yatırımcıları temkinli pozisyon almaya yönlendirdiğini, para politikalarına yönelik belirsizliklerin de devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararının yanı sıra Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.430 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, temmuz ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.45 Avro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

15.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

Tam Gemi Şok Denemeleri, Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarına odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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