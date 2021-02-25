Son dakika haber... Küresel piyasalar, Powell'dan bulduğu moralle pozitif seyrediyor - Son Dakika

Son dakika haber... Küresel piyasalar, Powell'dan bulduğu moralle pozitif seyrediyor

25.02.2021 09:05
Son dakika haber... Küresel piyasalar, Powell'dan bulduğu moralle pozitif seyrediyor, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve tahvil faizlerine ilişkin endişeleri yatıştırması ile pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD'nin büyüme verisi takip edilecek.

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve tahvil faizlerine ilişkin endişeleri yatıştırması ile pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD'nin büyüme verisi takip edilecek.

Fed'in Para Politikası Raporu'na ilişkin salı günü Senato'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde sunum yapan Powell, dün de Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sunumuna devam etti.

Powell, Fed'in enflasyon hedeflerine ulaşmasının 3 yıldan fazla sürebileceğini belirterek, ekonomi normale dönerken enflasyonun oynak olabileceğini, ancak bunu geçici olarak gördüklerini kaydetti. Gerekirse Fed'in enflasyondaki artışla mücadele edebilecek araçlara sahip olduğunu ifade eden Powell'ın açıklamaları, Fed'in faiz oranlarında uzun bir süre değişikliğe gitmeyerek mevcut seviyesinde bırakmayı planladığı şeklinde yorumladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da dün yaptığı açıklamada, ekonomideki toparlanma beklentilerinin ülkeler ile bölgeler arasında tehlikeli biçimde ayrıştığını belirterek, "Ülkeler arası ve ülkeler içindeki bu tehlikeli ayrışmayı tersine çevirmek için güçlü politika eylemlerinin alınması gerek" uyarısında bulundu.

Bu gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama konusunda sağlanan ilerlemenin etkisiyle pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinde düşüşün sınırlı kalması dikkati çekti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün gördüğü yüzde 1,4350'den yüzde 1,3770'e gerilemesi sonrası tekrar yükselişe geçerek, yüzde 1,40'ın hemen üzerinde dengelendi.

Dün Dow Jones endeksi, yüzde 1,35 değer kazanarak 31.961,86 puanla kapanış rekorunu kırarken, S&P 500 endeksi yüzde 1,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,99 yükseliş kaydetti.

Avrupa tarafında dün açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi 2020 yılının son çeyreğinde inşaat ve ihracat sektörlerinin desteği ile yüzde 0,3 büyüyerek tahminleri aştı. Büyüme verisi ve artan risk iştahı ile borsalarda alıcılı bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesi 1,21-1,22 bandındaki dalgalı seyrini sürdürüyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,80, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif seyir, Asya piyasalarıyla yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,2 değer kazandı.

Yurt içinde, dün banka hisselerinde görülen satış baskısının genele yayılması ile yüzde 2,30 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.483,02 puandan tamamladı. Dün 7,2502'yi görmesinin ardından günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 7,1688'den tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,1580 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin olumlu beklentiler ve Fed Başkanı Powell'ın senatodaki sunumları sonrası küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirterek, bakır ve petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artış ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yükseliş eğiliminin, halen önemli risk unsurları olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 seviyesinin destek, 1.550 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı ekonomik güven endeksi

13.00 Avro Bölgesi, şubat ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB Para Politikası Kurulu'nun toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, ocak ayı dayanıklı mal siparişleri

16.30 ABD, 2020 yılı 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

18.00 ABD, ocak ayı bekleyen konut satışları

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Enflasyon, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Küresel piyasalar, Powell'dan bulduğu moralle pozitif seyrediyor - Son Dakika Ekonomi


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