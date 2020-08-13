Son dakika haber... Küresel piyasalar pozitif seyrediyor - Son Dakika

Son dakika haber... Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Son dakika ekonomi haberi: Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin desteği ile pozitif bir seyir izliyor.

Son dakika haber... Küresel piyasalar pozitif seyrediyor, System.String[]

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin desteği ile pozitif bir seyir izliyor.

ABD, 100 milyon dozluk Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna ile anlaşma yaparken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ülkesinde Kovid-19 aşısının tescillendiğini bildirdi.

Öte yandan dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi, temmuzda aylık yüzde 0,6 artarak beklentileri aştı. New York borsasında, teknoloji hisselerindeki üç günlük düşüşün ardından alışların güçlenmesiyle tüm endekslerde yükselişler ivme kazandı.

Dow Jones endeksi yüzde 1,05, S&P 500 endeksi yüzde 1,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,13 değer kazanırken, dolar endeksi 94'ün üzerine çıkamayarak düşüşe geçti ve günü 93,3'ten tamamladı.

Avrupa borsalarında da dün alıcılı bir seyir izlendi. İngiltere ekonomisinin 2. çeyrekte yüzde 20,4 daralması ve 11 yıl aradan sonra teknik resesyona girmesine karşın, en kötünün geride kaldığı fiyatlamaları ile FTSE 100 endeksi yüzde 2,04 değer kazandı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,86 ve Fransa'da CAC 40 endeks de yüzde 0,90 yükseldi.

ABD ve Avrupa borsalarındaki pozitif görünüm Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artış kaydetti.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimini dün de devam ettirerek, yüzde 0,37 değer kazancıyla günü 1.114,18 puandan tamamladı. Dolar/TL ise, 7,3317'den kapanış yapması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3290 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ile ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endekslerinin takip edileceğini belirterek, Kovid-19 tedavisine yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek olarak öneminin arttığını ifade eden analistler, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, haziran ayı dış ticaret endeksleri

14.30 Türkiye, Merkez Bankası para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, temmuz ayı ithalat ve ihracat fiyat endeksleri

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 08:51

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Küresel piyasalar pozitif seyrediyor - Son Dakika Ekonomi
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