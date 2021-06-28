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Son dakika haber... Küresel piyasalar, yeni haftada yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika

Son dakika haber... Küresel piyasalar, yeni haftada yoğun veri gündemine odaklandı

28.06.2021 09:33
Son dakika haber... Küresel piyasalar, yeni haftada yoğun veri gündemine odaklandı, System.String[]

Son dakika haberine göre Küresel piyasalarda yeni haftada, merkez bankaları yetkililerinin sözlü yönlendirme trafiğinin nispeten azalmasıyla yön tayininde ABD'de tarım dışı istihdam, Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak...

Küresel piyasalarda yeni haftada, merkez bankaları yetkililerinin sözlü yönlendirme trafiğinin nispeten azalmasıyla yön tayininde ABD'de tarım dışı istihdam, Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin belirleyici olması bekleniyor.

Geçen hafta ağırlıklı olarak ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri paralelinde yön bulan pay piyasalarında, yeni haftada salı gününden itibaren yoğun veri akışı takip edilecek.

Yeni haftada enflasyonist kaygılar ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin de gündemin odağındaki yerini koruması beklenirken, Fed'in faiz artırımı zamanlaması açısından sıkça işaret edilen ABD'de istihdam piyasası gelişimine dair önemli veriler açıklanacak. Bu kapsamda ABD'de, çarşamba ADP istihdam raporu, perşembe haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve cuma tarım dışı istihdam ile işsizlik oranı verileri, piyasaların temmuz ayı başlangıcı açısından da kritik olacak.

Öte yandan dünya genelinde açıklanacak nihai imalat sanayi PMI verileri, ekonomik gidişata ilişkin sinyal vermesinin yanı sıra büyüme kanalının enflasyonist kaygıları ne ölçüde beslemesinin beklendiğini ortaya koyması noktasında ipucu verecek.

Tüm bu gelişmeler öncesinde yeni haftanın, ABD endeks vadelileri tarafında pozitif, Avrupa endeks vadelilerinde karışık, Asya borsalarında ise negatif başladığı görülüyor.

Geçen hafta Fed yetkililerinin görüş ayrılığını ortaya koyan yönlendirmelerine karşın alt yapı paketinde anlaşma sağlanması, Fed'in stres testi sonuçları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmelerinin "güvercin" tarafta yer alması, New York borsasında S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde rekor kırılmasını beraberinde getirdi. Haftalık bazda bakıldığında S&P 500 endeksinde yüzde 2,74'lük, Nasdaq endeksinde yüzde 2,35'lik ve Dow Jones endeksinde yüzde 3,44'lük artış kaydedildi. Geçen hafta yüzde 1,35 ile 4 ayın en düşük seviyelerini gören ve sonrasında yüzde 1,56 seviyelerini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, yeni haftaya yüzde 1,52 seviyelerine gerileyerek başladı. Dolar endeksi ise geçen hafta 91,5-92,4 dar bandında hareket etmesinin ardından, bugün 91,8 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Avrupa tarafında geçen hafta Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nden gelen haber akışı ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı izlenirken, pay piyasaları alış ağırlıklı seyretti. Haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,04, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,69, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise 3 haftalık düşüşün ardından geçen hafta yüzde 0,6 artarak 1,19'un üzerine çıkarken, yeni haftaya yatay başlangıç yaptı.

Bu hafta Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, işsizlik oranı, imalat sanayi PMI ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin bulunduğunu aktaran analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmasının ise gelecek dönem politikalarına dair ipucu vermesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Asya tarafında ise geçen hafta pozitif kapanan pay piyasalarının yeni haftaya negatif başladığı görülürken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,17 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,07 geriledi.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen hafta dalgalı bir seyir izlemesinin ardından haftalık bazda yüzde 0,06'lık sınırlı artışla 1.391,86 puandan kapandı. Endeksin sınırlı değer kazanımında, cuma günü yoğunlaşan satışlar etkili oldu. Geçen hafta 8,59-8,80 bandında seyreden dolar/TL, yeni haftada bankalararası piyasanın açılışında 8,74 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni haftada Fed yetkililerinin sözle yönlendirme trafiğinin azaldığını, bugün Fed New York Başkanı John William'ın değerlendirmelerinin takip edileceğini belirterek, makroekonomi veri tarafında ise yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesinin, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat endeksinin bulunduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.390 ve 1.370 puanın destek konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 1.400 puanın üzerindeki kapanışlarda ise 1.420 puanın direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi

17.30 ABD, haziran ayı Dallas Fed imalat endeksi

Tüketici Güven Endeksi, Avrupa Birliği, İstihdam, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Küresel piyasalar, yeni haftada yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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