Son dakika haber: Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ardından, başta ABD'nin büyümesi olmak üzere yoğun veri gündemine odaklandı.

Fed, iki gün süren Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutarken, karar metninde, keskin düşüşlerin ardından ekonomik faaliyet ve istihdamda son aylarda bir miktar toparlanma görülse de yılbaşındaki seviyelerin oldukça altında olunduğu vurgulandı.

Fed Başkanı Jerome Powell da gerçekleştirdiği basın toplantısında, ekonominin korunması için önem taşıyan yeni bir aşamaya girildiğini belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin yeniden uygulanmasının ekonomik faaliyette baskı yaratmaya başladığına dair son haftalarda bazı işaretler gördük." dedi.

Fed'in "güvercin" olarak nitelendirilen karar metni ve yönlendirmesi sonrası New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,61, S&P 500 endeksi yüzde 1,24 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,35 değer kazanırken, dolar endeksi, önceki gün sonlandırdığı düşüş eğilimine geri döndü ve günü yüzde 0,4 azalışla 93,3'ten tamamladı.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlendi. Özellikle İspanya'da artan Kovid-19 vaka sayısının, ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeye neden olması pay piyasalarındaki alışları sınırladı. Dün İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,55 ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,10 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 yükseldi.

Bugün Asya piyasalarında da Fed sonrası karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla yüzde 1,49 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.135,55 puandan tamamladı. Dün 6,9824'ten kapanış yapan dolar/TL ise, Fed sonrası bugün 6,9670 seviyesine geriledi.

Analistler, bugün Kurban Bayramı arifesi olduğu için yurt içinde piyasaların öğlene kadar açık olacağını bildirdi.

Yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD ve Almanya'nın büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.130 puanın destek, 1.170 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı ekonomik güven endeksi

10.55 Almanya, temmuz ayı işsizlik oranı

11.00 Almanya, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı işsizlik oranı

15.00 Almanya, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları