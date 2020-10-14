Son dakika haber: Küresel piyasalar yön arayışında - Son Dakika

Son dakika haber: Küresel piyasalar yön arayışında

14.10.2020 08:59
Son dakika haber: Küresel piyasalar yön arayışında, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olumsuz haber akışı ve vaka sayısındaki artışın etkisiyle dün negatif bir seyir izlenirken, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ise Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) verileri takip edilecek.

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olumsuz haber akışı ve vaka sayısındaki artışın etkisiyle dün negatif bir seyir izlenirken, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ise Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) verileri takip edilecek.

Uluslararası Para Fonu (IMF), dün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim ayı sayısında, küresel ekonomideki daralmanın özellikle gelişmiş ekonomilerde tahminlerden iyi gelen ikinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerinin etkisiyle öngörülenden daha az olacağını belirterek, dünya ekonomisine ilişkin 2020 daralma tahminini yüzde 5,2'den yüzde 4,4'e revize etti. Çin'de toparlanmanın beklenenden daha hızlı gerçekleştiğine işaret edilen raporda, Çin'in bu yıla ilişkin büyüme öngörüsü yüzde 1'den yüzde 1,9'a yükseltildi. Raporda, daha önce bu yıl yüzde 8 olarak bildirilen ABD ekonomisine ilişkin daralma beklentisi yüzde 4,3'e revize edildi. Avro Bölgesi ekonomisinin de bu yıl yüzde 8,3 küçüleceği öngörüldü.

Hastalığın tedavisine ilişkin gelişmelere bakıldığında, dün ABD merkezli ilaç üreticisi Johnson and Johnson, bir katılımcının hastalanması nedeniyle Kovid-19 aşı denemelerine ara verdiğini duyururken, salgın üzerine araştırmalar yapan ilaç firması Eli Lilly'nin klinik testlerinin de "potansiyel güvenlik endişesi" nedeniyle durdurulduğu açıklandı. Bununla birlikte Dünya Bankası da Kovid-19 aşılarının, testlerinin ve tedavilerinin satın alınması ve dağıtımını finanse etmek amacıyla 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı.

Salgının ekonomik etkilerine yönelik ABD'de hayata geçirilmesi planlanan destek paketi de gündemdeki yerini korurken, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Senatonun gelecek hafta daha küçük bir destek paketi tasarısını oylayacağını ifade etti.

Öte yandan dün, ABD'li bankalar üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı. JPMorgan Chase'in bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 9,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde Citigroup'un net karı ise yüzde 34 azalarak 3,2 milyar dolara geriledi. Kovid-19 etkisiyle her iki bankanın net karı azalış kaydetse de beklentilerin üzerinde geldi.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisi de eylülde beklentiler doğrultusunda açıklanırken, bu gelişmelerle New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,61 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Dolar endeksi dün 93,1 seviyelerinden başladığı günü 93,6 seviyelerinden tamamlarken, bugün 93,5 seviyelerinde yatay hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 0,7260'ya kadar gerilemesi sonrası bugün yüzde 0,7310 civarında bulunuyor.

Analistler, Kovid-19 aşısına ilişkin olumsuz haber akışı ve teşvik paketi belirsizliğinin piyasalara yön veren temel faktörler olmayı sürdürdüğünü belirterek, yeni günün endeks vadelileri tarafında pozitif başladığını söyledi. Bugün United Airlines, UnitedHealth, Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America gibi önemli şirketlerin bilançolarını açıklayacağını aktaran analistler, ayrıca eylül ayı ÜFE verilerinin izleneceğini ifade etti.

Avrupa tarafında dün İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 143 kişinin hayatını kaybetmesiyle son 4 ayda görülen en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi. Kovid-19 vaka sayısındaki artışa ilişkin endişelerle pay piyasalarında düşüş yaşanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,91, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise dün 1,18 seviyelerinden düşüşe geçerek 1,1731'e kadar gerilerken, bugün de 1,1745 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Öte yandan dün piyasalarının kapanmasının ardından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Washington yönetiminin Boeing'e sağladığı yasa dışı desteklemelerinden ötürü Avrupa Birliği'nin ABD'ye yaklaşık 4 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi uygulamasına onay verdiğini açıklarken, bugün Avrupa endeks vadelilerinde pozitif bir seyir izlenmesi dikkati çekti.

Japonya'da sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın, Nikkei 225 endeksi Asya borsalarından pozitif ayrışarak kapanışa yakın yüzde 0,1 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 gerilerken, Güney Kore Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 0,5 ile rekor düşük düzeyde tutmasının ardından Kospi endeksi de yüzde 0,7 değer kaybetti.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,31 düşüşle 1.174,70 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi dün en düşük 7,8749 ve en yüksek 7,9304 bandında hareket etmesinin ardından bugün yüzde 0,1 artışla 7,9310 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin olumsuz gelişmeler ve teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin risk iştahını azalttığını belirterek, jeopolitik gelişmelerin ve ABD'de başkanlık seçimlerine yönelik haber akışının da gündemin odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

ABD'de başlayan bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin artabileceğine işaret eden analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesinde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, tarım ürünleri ÜFE

12.00 Avro Bölgesi, ağustos sanayi üretimi

14.00 ABD, haftalık MBA mortgage başvuruları

15.30, ABD, eylül ÜFE

Üretici Fiyatı Endeksi, üretici fiyat endeksi, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Küresel piyasalar yön arayışında - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Almanya Milli Takımı oyuncuları Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı Kendisine adres soran ve derdini anlatanlardan ücret talep eden esnaf, aldığı paralarla SMA hastasına umut olacak Gaspçılara direnince, göğsünden vurularak öldürüldü Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Maksadı aşan bir şekilde yorumlandı Bir evden çanta çalan hırsız, sokak ortasında vurulmuş halde bulundu Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu
Türkiye'ye ofis açıp vergi ödemeyi kabul eden Booking.com yeniden açılıyor Türkiye'ye ofis açıp vergi ödemeyi kabul eden Booking.com yeniden açılıyor         
09:22
"Işıklar yanıyor" paylaşımına bir tepki de AK Parti Sözcüsü Çelik'ten geldi: Utanç verici bir saygısızlık         
08:51
Boğalarını antrenman için güreştirdiler Boğalarını antrenman için güreştirdiler         
08:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını uyardı: Aşiretleşmeyelim, akrabaları parti yönetimine koymayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını uyardı: Aşiretleşmeyelim, akrabaları parti yönetimine koymayın         
08:15
Menajerimi Ara dizisinde Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti         
07:30
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı         
22:35
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü         
18:35
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı         
16:00
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 09:33:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Küresel piyasalar yön arayışında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei