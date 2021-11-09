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Son dakika haber... Küresel sıcaklık artışının 2 dereceye ulaşması 1 milyar kişiyi etkileyebilir - Son Dakika

Son dakika haber... Küresel sıcaklık artışının 2 dereceye ulaşması 1 milyar kişiyi etkileyebilir

09.11.2021 16:27
Son dakika haber... Küresel sıcaklık artışının 2 dereceye ulaşması 1 milyar kişiyi etkileyebilir

Son dakika habere göre İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, küresel sıcaklık artışının 2 santigrat dereceye ulaşması durumunda, 1 milyar kişi ölümcül aşırı sıcaklık stresiyle karşı karşıya kalabilir.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, küresel sıcaklık artışının 2 santigrat dereceye ulaşması durumunda, 1 milyar kişi ölümcül aşırı sıcaklık stresiyle karşı karşıya kalabilir.

İngiltere Meteoroloji Kurumunun (Met Office) yayımladığı araştırmada, dünya genelinde sıcaklık artışının 2 santigrat dereceye ulaşması durumunda, ölümcül ısı ve nem kombinasyonu olan aşırı sıcaklık stresinden etkilenen bölgelerdeki insan sayısının yaklaşık 15 kat artabileceği uyarısında bulunuldu.

Aşırı sıcaklık stresinden etkilenen bölgelerde yaşayan insan sayısının halihazırda 68 milyondan yaklaşık 1 milyara yükselebileceği belirtilen araştırmada, 4 santigrat derecelik bir artışın ise dünya nüfusunun neredeyse yarısını etkileyebileceği bildirildi.

Glasgow'da devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) yayımlanan araştırmaya göre, küresel sıcaklıkların artması durumunda geniş alanlarda nehir taşması, orman yangını riski, kuraklık ve gıda güvensizliği de öngörülüyor.

"Hızlı emisyon azaltımları gerekiyor"

Araştırmayı yürütenlerden Dr. Andy Wiltshire, şiddetli iklim değişikliğinin birçok bölgeyi etkileyeceğinin altını çizerek Brezilya ve Etiyopya'nın en çok etkilenen yerler arasında olacağını belirtti.

Wiltshire, "İklim etkilerinden herhangi biri geleceğe dair korkunç bir vizyon sunuyor. İklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınmak istiyorsak, hızlı emisyon azaltımları gerekiyor." dedi.

Met Office Hadley Merkezi Direktörü Profesör Albert Klein Tank da İngiltere ve Avrupa dahil dünyanın tüm bölgelerinin iklim değişikliğinden etkilenmeye devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Araştırmanın bir kısmına öncülük eden Prof. Richard Betts, "Isınma seviyesi ne kadar yüksek olursa, insanların yaşamlarına yönelik riskler de o kadar şiddetli ve yaygın olur." değerlendirmesinde bulundu.

"COP26'da yeterli ilerleme kaydedilmedi"

31 Ekim'de başlayan COP26'nın ilk haftası sona ererken, Enerji Dönüşümü Komisyonu ilk haftada verilen taahhütlerin emisyon azaltımındaki etkisine yönelik araştırmasını açıkladı.

Araştırmaya göre, ülkelerin bugüne kadar sunduğu ulusal katkı beyanları küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için yetersiz kalıyor.

İngiltere'de eski İşçi Partisi lideri Ed Miliband da COP26'ta bir miktar ilerleme kaydedildiğini ancak bunun "henüz yeterli" olmadığını söylemişti.

Meteoroloji, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Küresel sıcaklık artışının 2 dereceye ulaşması 1 milyar kişiyi etkileyebilir - Son Dakika


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